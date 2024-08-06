Не для защиты от ракет: эксперт раскрыл, зачем Украине на самом деле нужны F-16

Военный эксперт Александр Ивановский считает, что поставка Украине американских истребителей F-16 задала новый импульс конфликту. Однако, по мнению эксперта, украинцы получили «боевых соколов» не для того, чтобы обороняться от российских ракет и беспилотников, сообщает aif.ru .

Ивановский также отметил, что ощутимо усилить украинское ПВО такой партией F-16 не получится, а прикрывать только один Киев, «когда в труху будет превращаться все вокруг», нет смысла. Также украинские пилоты не смогут биться с российскими самолетами на ближних дистанциях — по мнению специалиста, «это вообще из серии „бред сумасшедшего“».

«Новые самолеты нужны Киеву, прежде всего, в качестве носителей дальнобойных ракет, которыми он сможет, несмотря на все „запреты“ Запада, бить по тыловым районам России», — утверждает Ивановский.

Эксперт полагает, что переданными Киеву F-16 будут управлять не украинцы, а пилоты из стран НАТО. По его словам, фактически получение Украиной американских истребителей — «это как подписание договора с дьяволом», и за него придется расплачиваться целой страной.