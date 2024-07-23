Захарова рассказала об информационной политике РФ на фестивале в «Сенеже»

Фестиваль новых медиа проходит в подмосковном «Сенеже» с 22 по 25 июля. Сразу после открытия мероприятия с участниками встретилась директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент РИАМО.

На фестивале работают пять тематических площадок: «Ценности и креатив», «Продвижение и аудитория», «Вызовы и будущее», «Мастерство управления в медиа: люди и команды», «Россия» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты».

Захарова рассказала о принятых документах, на которых основана работа в информационном поле на международной арене и внутри России.

«Наша задача, как людей, работающих со словом, формировать объективный и адекватный образ России. Это ошибка — формировать исключительно позитивный образ страны, он ведет в тупик, приводит к самолюбованию. И такие плохие примеры мы видим. С определенного моменты работу мы перестроили и стало намного легче, ведь мы говорим обо всем, что происходит в стране», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России объяснила, почему современному медийщику важно опираться на принятые документы, такие как Стратегия национальной безопасности, Доктрина информационной безопасности и другие. На основе этих документов формируется объективный образ РФ на международной арене, в них записаны традиционные ценности, они помогают защищать от деструктивного информационно-психологического воздействия.

«В нынешних условиях гибридной войны крайне важно доводить до населения достоверную информацию. Ведь контуры этой войны были определены очень давно. Примером многолетнего противостояния Запада нашей стране, в том числе и в информационной сфере, является директива США от 1948 года, в которой принята концептуальная основа войны против СССР, где новым оружием служит информация, а борьба ведется за изменения общественного мнения. И документа, который прекращает действие этой директивы, я не видела», — отметила она.

Рассказала спикер и о работе структурного подразделения МИД РФ — департамента информации и печати. Участники узнали о том, как организована работа МИД РФ в соцсетях, как открывались первые страницы и как они развиваются. Популярный сегодня формат «Антифейк» впервые появился именно в МИД РФ. Участники фестиваля узнали, как работает рубрика, как обрабатываются материалы и делаются обзоры недостоверной информации.