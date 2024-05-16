сегодня в 11:42

Мособлдума в ходе заседания согласовала назначение Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, передает корреспондент РИАМО.

Кандидатура поддержана всеми фракциями Мособлдумы.

Владислав Мурашов

Родился 14 ноября 1979 года в Санкт-Петербурге.

В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 году — юридический факультет СПбГУ.

С 2012 года он занимал пост заместителя, затем — первого замминистра имущественных отношений Московской области.

В 2015 году возглавил ГУП «Московское областное бюро технической инвентаризации».

С мая 2017 года по июль 2021 год Мурашов занимал должность генерального директора АО «Мострансавто».

В 2022 году назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В 2023 году назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил кадровые изменения и важность выездных администраций, а также встреч с жителями.

«У нас появляется новое министерство — по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Возглавит его Владислав Мурашов», — заявил Воробьев.