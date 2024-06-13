Мособлдума приняла к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета ТФОМС за 2023 г

Мособлдума приняла к рассмотрению законопроект об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год, передает корреспондент РИАМО.

Бюджет фонда за 2023 год исполнен по доходам в объеме 157 млрд. рублей, или на 100,1%. Это выше уровня 2022 года на 1%.

По расходам бюджет исполнен в сумме 157,7 млрд. рублей или на 99,9% от показателя, что выше уровня исполнения 2022 года на 0,5%.

В общем объеме расходов основную долю, 89,2%, составили затраты на финансовое обеспечение Московской областной программы обязательного медицинского страхования в сумме 140,8 млрд рублей.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что 19 июня пройдут публичные слушания по исполнению бюджета Московской области и бюджета ТФОМС за 2023 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.