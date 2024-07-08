Эксперт Бобров: Украина останется у разбитого корыта после саммита НАТО
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Предстоящий саммит НАТО выступит ключевой вехой в очередном этапе эскалации мирового конфликта со стороны Запада, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.
По словам политолога, несмотря на то, что накануне произошла смена генерального секретаря, особых изменений ждать не стоит. НАТО продолжает выступать в роли инструмента США по проведению политики «большой дубины» и лишению политического суверенитета европейских стран.
«На мой взгляд, Киев, по результатам саммита, опять останется у своего разбитого корыта. С большой долей вероятности Зеленскому снова пообещают особые процедурные условия вхождения в блок в короткие сроки», - сказал эксперт.
Причина пустых обещаний кроется в том, что вступление Украины в Североатлантический альянс до завершения специальной военной операции сразу же втянет Запад в прямой конфликт с Россией.
«Поскольку Вашингтон не заинтересован в прямом противостоянии с Россией, Украину в НАТО не только не примут, но и всячески будут препятствовать попыткам Киева заключить мир. Парадигма гибридного конфликта диктует Белому дому, что мир возможен только временный, чтобы перегруппироваться и усилить остатки украинской армии. Иными словами, политика Запада в отношении Киева останется прежней, хоть и будет подана под немного другим соусом», - обозначил Бобров.
Не поменяется ничего и для России: ярлык главной угрозы для мировой безопасности будет сохранен, а бюджеты на противостояние продолжат выделяться.