Эксперт Бобров: Украина останется у разбитого корыта после саммита НАТО

По словам политолога, несмотря на то, что накануне произошла смена генерального секретаря, особых изменений ждать не стоит. НАТО продолжает выступать в роли инструмента США по проведению политики «большой дубины» и лишению политического суверенитета европейских стран.

«На мой взгляд, Киев, по результатам саммита, опять останется у своего разбитого корыта. С большой долей вероятности Зеленскому снова пообещают особые процедурные условия вхождения в блок в короткие сроки», - сказал эксперт.

Причина пустых обещаний кроется в том, что вступление Украины в Североатлантический альянс до завершения специальной военной операции сразу же втянет Запад в прямой конфликт с Россией.

«Поскольку Вашингтон не заинтересован в прямом противостоянии с Россией, Украину в НАТО не только не примут, но и всячески будут препятствовать попыткам Киева заключить мир. Парадигма гибридного конфликта диктует Белому дому, что мир возможен только временный, чтобы перегруппироваться и усилить остатки украинской армии. Иными словами, политика Запада в отношении Киева останется прежней, хоть и будет подана под немного другим соусом», - обозначил Бобров.

Не поменяется ничего и для России: ярлык главной угрозы для мировой безопасности будет сохранен, а бюджеты на противостояние продолжат выделяться.