NDTV: российская армия уволила из своих рядов 45 граждан Индии

Из рядов Вооруженных сил России уволили 45 индийских граждан. Еще 50 жителей страны продолжают службу в зоне СВО, сообщает РБК со ссылкой на заявление индийского МИД, приведенное в эфире телеканала NDTV.

Индия добивается увольнения своих граждан из рядов ВС РФ. Этот вопрос премьер страны Нарендра Моди обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным в июле.

Индийцы, оказавшиеся в зоне спецоперации, якобы были завербованы в ВС РФ специальными людьми. Они предлагали жителям Индии поступить на службу в российские войска в обмен на высокооплачиваемую работу, визу и бесплатную учебу в вузе. После этого их «отправляли» на линию боевого соприкосновения.

В такой ситуации якобы оказались 100 граждан Индии. Однако в РФ опровергают информацию о том, что нелегально вербовали индусов для участия в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что иностранцы имеют право заключить контракт на прохождение военной службы в ВС РФ. Он может действовать дольше, чем виза.