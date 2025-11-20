NBC: Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине

Американский президент Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов по урегулированию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

«Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками», — говорится в сообщении.

Согласно публикации Axios, ссылающейся на американские и российские источники, 28-пунктный документ структурно разделен на четыре ключевых блока: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Переговоры ведут специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который посещал Вашингтон в октябре.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.