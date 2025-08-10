NB8 готова участвовать в урегулировании, но сохраняет санкции против России

сегодня в 23:47

Северо-Балтийская восьмёрка (NB8), объединяющая Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию, официально одобрила дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

В совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии, страны приветствовали инициативу американского лидера, направленную на достижение «справедливого и прочного мира».

Несмотря на выраженную готовность внести дипломатический вклад в урегулирование, участники NB8 подчеркнули сохранение военной и финансовой помощи Украине и продолжение санкционного давления на Россию.

Заявление появилось на фоне подготовки к встрече президента России Владимира Путина и Трампа 15 августа на Аляске.