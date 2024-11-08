Названа причина встречи омбудсменов России и Украины в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале сообщила, что встретилась со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Омбудсмены помогли переправить в Россию 91-летнюю женщину, а также обменялись письмами от пленных к их родным.

Встреча Москальковой и Лубинца прошла в Белорусии. Содействие в мероприятии, прошедшем «на паритетных началах с украинской стороной», также оказал белорусский парламент.

Представители Киева привезли на встречу 91-летнюю женщину, которая жила в селе в Черкасской области. Женщине требуется постоянный уход, однако ее сын проживает в России. Стороны в лице омбудсменов РФ и Украины, а также международного комитета Красного Креста помогли женщине воссоединиться с родственниками.

Помимо этого, Москалькова и Лубинец обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц, а также письмами военнопленных. Представители также поговорили насчет взаимного посещения пленных и оказания помощи мирным жителям.