Названа главная проблема российских депутатов

Проблема депутатов Госдумы состоит в том, что они хотят «все зарегулировать», заявил председатель парии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире телепередачи «Место встречи» на НТВ. Он заявил об этом в контексте критики предложения о запрете посещения заведений вместе с собаками, обратила внимание журналистка Ксения Собчак в личном Telegram-канале .

Политик считает, что российские законодатели хотят «все зарегулировать», в том числе полностью запретить посещение магазинов, кафе, больниц и образовательных организаций с собаками. Эту инициативу разработала рабочая группа во главе с депутатом от КПРФ и председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, и ей Николай Рыбаков посоветовал заниматься «чем-то кроме собак».

«Ну, врачей не хватает, учителей не хватает — нет, вас волнуют собаки в ресторанах. Ну, что это такое? Передайте ей, пожалуйста, каким-нибудь образом», — высказался руководитель «Яблока» на шоу телеведущего Андрея Норкина.

Рыбаков полагает, что вопрос о введении запретов на проход с животными должны решать бизнесмены, в заведения которых заходят люди.

Ранее кинолог и эксперт международной категории Владимир Уражевский в беседе с РИАМО раскритиковал обсуждающийся запрет на вход в заведения с собаками.

