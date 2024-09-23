Названа дата возможного визита вице-спикера парламента Словакии в Россию

Заместитель председателя Национального совета Словакии и лидер входящей в правительственную коалицию национальной партии Андрей Данко рассказал, что в ноябре хотел бы посетить Москву, сообщают « Известия ».

Он отметил, что получил официальное приглашение от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Одной из тем, которую планируется обсудить, он назвал перспективу прекращения транзита российского газа через Украину.

«Я всегда говорил, что хочу хороших отношений с Российской Федерацией», — отметил Данко.

Прекратится ли транзит российского газа через Украину в Европу с 2025 года и каковы будут последствия такого решения, читайте в материале РИАМО.