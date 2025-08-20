Назван вероятный сменщик Бастрыкина на посту главы Следкома

Начальник Контрольного управления президента РФ и помощник главы государства Дмитрий Шальков может возглавить Следственный комитет вместо нынешнего председателя ведомства Александра Бастрыкина, если последнего назначат руководить Верховным судом, пишет «Фонтанка» . Газета назвала Шалькова «неиллюзорным кандидатом» на должность главного следователя страны и отметила, что его кандидатуру «точно рассматривают».

Сегодня, 20 августа, «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что Бастрыкина могут назначить будущим главой Верховного суда (ВС). Его кандидатуру обсуждают как «наиболее очевидную», утверждало издание. «Фонтанка» подтвердила эту информацию, добавив, что, «как минимум, слухи об этом ходят несколько недель».

В пользу версии о скорой смене руководителя СК говорит и тот факт, что срок полномочий Бастрыкина заканчивается 27 августа. Президентский указ Владимира Путина, который продлил бы время нахождения нынешнего председателя Следкома на посту, до сих пор не публиковался.

Бывший руководитель ВС Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года. Временно исполняющим обязанности главы Верховного суда стал ее заместитель Юрий Иваненко.