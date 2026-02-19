Назван срок, за который у Польши появится свое ядерное оружие

Аналитик Каспшик: ядерное оружие у Польши могло бы появиться за 5-10 лет

Польша в теории могла бы разработать свое ядерное оружие за 5-10 лет. Но его создание сопряжено с рядом рисков, рассказал Defence24 аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик, сообщает РИА Новости .

Несколько дней назад польский президент Кароль Навроцкий сказал, что поддерживает появление у Польши своего ядерного оружия. Первые такие заряды, по мнению Каспшика, удалось бы создать в течение 5-10 лет.

Однако на доработку вооружения и расширение арсенала нужно было бы большее количество времени. Только после этого Польша смогла бы угрожать

применением ядерного оружия, считает аналитик.

Каспшик добавил, что разработка своего ядерного оружия противоречила бы обязательствам государства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Также США и страны-союзники начнут давить на Польшу. Это может привести к санкциям и ограничениям военного сотрудничества.

