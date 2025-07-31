Навроцкий попросил Зеленского изменить историческую политику Киева

Новый президент Польши Кароль Навроцкий обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой скорректировать подход к историческим аспектам польско-украинских отношений. Этот вопрос был поднят во время телефонного разговора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского Института национальной памяти и будущего пресс-секретаря Навроцкого Рафала Леськевича.

При этом, несмотря на исторические разногласия, Навроцкий заверил Зеленского в продолжении польской поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.

«Важной темой разговора (Навроцкого и Зеленского — ред.) была историческая политика. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — заявил Леськевич.

В дальнейшем Польша планирует продолжить переговоры с Украиной по историческим вопросам. Телефонный разговор Зеленского и Навроцкого состоялся по инициативе Киева. Украинский лидер поздравил нового польского президента с победой на выборах.