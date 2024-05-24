Нацгвардия США: летчики ВСУ завершат обучение полетам на F-16 в августе

Оставшиеся украинские летчики завершат обучение по управлению американскими истребителями F-16 в августе, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Национальной гвардии в Аризоне.

«Да, сейчас еще есть пилоты, которые проходят обучение. Все они должны завершить обучение в августе 2024 года», — указал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разрешили своим союзникам передать Киеву истребители. Также США и сами участвуют в обучении пилотов в штате Аризона. Первая группа уже завершила тренировки.

По информации ВВС страны, сегодня там обучаются 12 летчиков из Украины.