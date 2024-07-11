НАТО заменила США в координации военной помощи Украине
НАТО учредят миссию по военной помощи и обучению армии Украины
НАТО учредят миссию по координации военной помощи и обучению армии Украины, пишет РИА Новости.
Ранее военную помощь Киеву и обучение ВСУ координировали США.
Центр помощи предполагается разместить Германии, там будут служить около 700 военных, указано в статье.
«Это произойдет скоро, так как мы прекрасно готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне.
Он добавил, что НАТО таким решением не станет частью конфликта России и Украины.