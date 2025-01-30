НАТО зафиксировал рост влияния RT и Sputnik в Египте, Мали, Кения, ЮАР и ОАЭ

RT и Sputnik стали главными источниками новостей о конфликте на Украине в Египте

Центр передового опыта НАТО в стратегических коммуникациях выпустил аналитический отчет, посвященный российским информационным операциям, на примере RT и Sputnik в таких странах, как Египет, Мали, Кения, Южноафриканская Республика и ОАЭ, сообщает RT .

В документе подчеркивается, что материалы Sputnik активно размещаются в египетских медиа, включая известную газету Al-Ahram. Один из опрошенных журналистов отметил, что RT Arabic и Sputnik Arabic являются главными источниками новостей о конфликте в Украине для арабоязычной аудитории, а сами египетские СМИ часто зависят от российского контента.

Кроме того, отчет фиксировал популярность RT и Sputnik в Мали.

«Большинство новостей в рубриках „срочные“ и „международные“ поступают от Sputnik и RT Français», — сказано в отчете.

Это говорит о значительном влиянии российских изданий на местное информационное пространство.

В Объединенных Арабских Эмиратах с началом конфликта в Украине число зрителей RT возросло на 10 миллионов, а частота публикаций в социальных сетях у RT и Sputnik Arabic увеличилась на 30-35% и 80% соответственно.