НАТО усилит присутствие в Балтийском море под предлогом опасности БПЛА

НАТО будет активнее действовать в Балтийском море после случаев с БПЛА в Дании

НАТО собирается усилить наблюдение в Балтийском море после того, как на территорию Дании залетели неизвестные беспилотники, которые помешали функционированию аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Reuters.

Североатлантический альянс собирается еще более активно наблюдать за Балтийским морем с использованием разных средств. Военный блок планирует задействовать в регионе площадки для ведения разведки, наблюдения, распознавания. Еще туда собираются направить не менее одного фрегата противовоздушной обороны.

23 сентября аэропорт датского Копенгагена был временно закрыт из-за пролета беспилотника. Тогда перенаправили не менее 31 рейса. Кто именно запустил БПЛА, неизвестно.

25 сентября Reuters рассказал, что аэропорт в Ольборге в Дании временно был закрыт. Три самолета перенаправили в иные воздушные гавани из-за появления беспилотников.

