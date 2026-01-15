Президент США Дональд Трамп столкнулся с ответными мерами НАТО после своих заявлений о Гренландии. Альянс начал учения, а в Китае обсудили возможное противостояние между Россией и США, сообщает «Царьград» .

Удар в спину

Президент США Дональд Трамп получил ответ от НАТО после своих угроз в адрес Гренландии. Европейские союзники организовали масштабные учения под названием «Северная шизофрения», чтобы продемонстрировать готовность защищать остров даже от возможных действий США. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич пояснил, что цель учений — предотвратить нападение на Гренландию, в том числе со стороны стран Альянса. Дания уже начала подготовку к маневрам, а союзники по НАТО пообещали направить к острову свои корабли и авиацию. Представитель датского Минобороны Тобиас Роед Йенсен заявил, что в случае нападения США по ним будет открыт огонь.

На фоне этих событий китайский портал NetEase задался вопросом, что произойдет, если США направят все 11 своих авианосцев к России. По мнению автора, Москва обладает мощным ядерным арсеналом и современными ракетами, такими как «Кинжал» и «Циркон», а также подводным аппаратом «Посейдон». Это делает маловероятным успешную атаку на Россию без серьезных последствий.

Пустые угрозы

Британский министр обороны Джон Хили пригрозил президенту России Владимиру Путину похищением, однако его слова вызвали критику даже на Западе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на угрозы, назвав их «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ситуация вокруг Ирана

Тем временем ситуация вокруг Ирана остается напряженной. Агентство Reuters сообщило о возможном начале военной операции США против Ирана в ближайшие сутки. Иран закрыл воздушное пространство и привел войска в боевую готовность. США продолжают следить за развитием событий и не исключают решительных мер.

