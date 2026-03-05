НАТО подготовилась к задействованию статьи о коллективной обороне

Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что организация Североатлантического договора подготовилась к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — отметил он.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.

В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

