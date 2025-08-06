НАТО наращивает ядерный потенциал у границ России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил «Известиям» , что Североатлантический альянс целенаправленно усиливает роль ядерного оружия в своей стратегии, готовясь к возможному военному столкновению с Россией.

«Вся суть военной деятельности НАТО направлена на подготовку к такому сценарию», — подчеркнул дипломат. Эти действия включают недавнюю переброску ядерных бомб B61-12 из США в Великобританию — впервые за 17 лет.

Эксперты отмечают, что альянс существенно нарастил ядерный потенциал в Европе. По данным ИМЭМО РАН, только тактического ядерного оружия США в регионе насчитывается около 100–125 единиц. При этом Великобритания планирует вложить 20 млрд долларов в модернизацию арсенала, а Франция предлагает «ядерный зонтик» для всего ЕС.

В ответ Россия не только модернизирует свои ядерные силы, разместив комплексы «Сармат» и «Авангард», но и 4 августа официально сняла мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Как пояснил Дмитрий Песков, «условия для его сохранения исчезли». Это решение напрямую связано с расширением ядерной инфраструктуры НАТО у российских границ, включая возможное размещение американского оружия в Польше и Румынии.