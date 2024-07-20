Уже ни для кого не секрет, что Североатлантический альянс намеренно стремится к эскалации Российско-украинского конфликта, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

На это указывает, во-первых, недавний саммит НАТО, в декларации которого заявлено о глобальной угрозе международной безопасности со стороны РФ, а также стран – партнеров России от Белоруссии до КНР. Во-вторых, заявление президента Владимира Зеленского о достижении победы Украины в случае прихода страны к границам 1991 года. В-третьих, всеобъемлющая помощь Украине членами альянса.

«Особый акцент нужно сделать на военной помощи. Помимо снарядов, военной техники и обучения солдат ВСУ иностранными специалистами, НАТО отправляет на Украину силы специального назначения и наемников, которые ведут боевые действия против России. Один этот факт уже говорит об альянсе как участнике конфликта де-факто», — обозначил политолог.

Однако Франция и, главным образом, Великобритания, стремятся развязать полномасштабный конфликт между Россией и НАТО, дабы заработать дополнительные политические очки и повысить роль собственных государств в системе международных отношений.

«Именно поэтому новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер позволил себе сделать заявление о том, что на Украину нужно отправить регулярные войска НАТО», — отметил эксперт.

Но не все члены альянса настроены столь же воинственно, так как понимают возможности России и осознают факт того, что страна не стремится нападать на государства Европы.

«Но тенденция к эскалации существует. Она связана с желанием европейских стран сделать НАТО более влиятельным и независимым от США. Разногласия внутри альянса пока еще сдерживают конфликт, но в один момент критическая точка может быть пройдена», — заключил Васильев.