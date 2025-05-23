НАТО начало масштабные учения рядом с Петербургом. Их назвали «Карельский Меч»

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Финские учения НАТО с тысячами военных начались недалеко от Петербурга

Сухопутные учения НАТО с участием более 5000 военных начались в области Кюменлааксо на юге Финляндии, рядом с российской границей. Маневры под названием Karelian Sword 25 (в переводе — «Карельский Меч 25») проходят под руководством Карельской бригады, сообщает РИА Новости .

В учениях задействуют примерно 700 единиц техники. Участниками Karelian Sword 25 также стали военные из США и Великобритании, в том числе подразделение боевых вертолетов британских сухопутных сил.

Расстояние от Кюменлааксо до Санкт-Петербурга составляет около 240 километров, до Выборга — примерно 95 километров. На юго-востоке финский регион граничит с Ленинградской областью.

На этой неделе в Финляндии также начались сухопутные учения Lively Sabre 25 с участием 3,5 тысячи военных. Эти маневры тоже проходят рядом с госграницей России.

Военно-морские силы Финляндии, в свою очередь, проводят учения Narrow Waters на южном побережье страны, в Финском заливе и Архипелаговом море.