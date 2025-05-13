Между Украиной и США произошел разрыв из-за неспособности украинского лидера Владимира Зеленского вовремя сменить подход в отношениях с Соединенными Штатами. Об пишет журнал The National Interest, сообщает RT .

Отмечается, что Киев не может использовать один и тот же подход к американскому президенту Дональду Трампу и экс-лидеру США Джо Байдену.

«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые по ее же решению были прерваны в 2022 году. Российский лидер обозначил дату встречи — 15 мая, на территории Стамбула, где и три года назад должны были состояться переговоры.

Зеленский отреагировал на предложение, назвав его «хорошим знаком», но поставил условие, что сядет за стол переговоров только в случае прекращения огня с 12 мая.

О том, состоятся ли российско-украинские переговоры в Стамбуле, читайте в материале РИАМО.