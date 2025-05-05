Натали Павлик из Тюменской области станет госминистром ФРГ по интеграции

32-летняя Натали Павлик, уроженка поселка Восток Тюменской области, получит портфель госминистра по миграции и интеграции ФРГ, сообщает РИА Новости .

Переехав в детстве в Германию в статусе репатриантки, она выросла в Гессене, окончила местный университет и уже в 2021 году стала депутатом Бундестага.

«История Натали — лучший пример успешной интеграции», — отмечают в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), где Павлик сделала стремительную политическую карьеру.

Назначение стало возможным после подписания коалиционного соглашения между социал-демократами и блоком ХДС/ХСС 6 мая, когда новое правительство принесет присягу.