Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что живущая в США правнучка Никиты Хрущева Нина опозорилась своими высказываниями о президенте РФ Владимире Путине и работой «на партию войны», сообщает «Царьград» .

«Нина Хрущева заявила, что Путин побежит подписывать мирный договор, как только Урсула фон дер Ляйен изымет замороженные российские активы», — сказала Марина Ахмедова.

По ее словам, такие как Хрущева ненавидят Россию без особых причин, но на самом деле подписание мирного договора не сделает Россию проигравшей.

Ахмедова подчеркнула, что к мнению РФ снова прислушиваются в мире, сегодня Россия — сильный международный игрок. Одновременно на Украине разваливается власть: лучшим решением для нее станет остановить конфликт прямо сейчас, а выступающие против мира, как это делает Нина Хрущева, никакого добра украинцам не желают.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.