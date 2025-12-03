Настоящий позор: Ахмедова рассказала о странных высказываниях правнучки Хрущева
Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что живущая в США правнучка Никиты Хрущева Нина опозорилась своими высказываниями о президенте РФ Владимире Путине и работой «на партию войны», сообщает «Царьград».
«Нина Хрущева заявила, что Путин побежит подписывать мирный договор, как только Урсула фон дер Ляйен изымет замороженные российские активы», — сказала Марина Ахмедова.
По ее словам, такие как Хрущева ненавидят Россию без особых причин, но на самом деле подписание мирного договора не сделает Россию проигравшей.
Ахмедова подчеркнула, что к мнению РФ снова прислушиваются в мире, сегодня Россия — сильный международный игрок. Одновременно на Украине разваливается власть: лучшим решением для нее станет остановить конфликт прямо сейчас, а выступающие против мира, как это делает Нина Хрущева, никакого добра украинцам не желают.
