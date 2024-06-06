Основной вклад в разгром фашизма внес Советский Союз, но праздновать 80-летие высадки в Нормандии Запад будет с украинскими почитателями неонацизма, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы российского государства, Москву не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии.

Но именно Советский Союз внес основной вклад в разгром нацизма, подчеркнул президент во время встречи с главами мировых информагентств.

Там (во Франции - ред) будет руководство Украины присутствовать. Как можно праздновать такую серьезную дату в борье с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?" - указал российский лидер.