Направление — Россия: Политолог ответил, зачем Трамп увеличил оборонный бюджет
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Политолог Юрий Светов рассказал, почему президент США Дональд Трамп принял решение сильно увеличить оборонный бюджет, сообщает Инфо24.
Как отметил эксперт, «увеличение подозрительное». Оборонный бюджет США прошлого года составил 886 миллиардов долларов, теперь сумма повышена до триллиона долларов. По мнению политолога, средства будут направлены в три области. Первая — Ближний Восток, так как Трамп ранее обещал разобраться с Ираном и увеличить поддержку Израилю. Вторая — Китай, так как страна может обогнать Америку по размерам авианосного флота.
«Третье — это Россия. США намерены догнать нас в области гиперзвукового оружия, а также провести модернизацию своей ядерной триады и ядерного арсенала, которые Россия уже обновила на 80 процентов», — добавил Светов.
Эксперт предположил, что увеличение бюджета никак не связано с Украиной, а поддержка Киева теперь ляжет на страны Европейского союза. США же продолжит поддерживать деятельность НАТО в привычных размерах.