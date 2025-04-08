Как отметил эксперт, «увеличение подозрительное». Оборонный бюджет США прошлого года составил 886 миллиардов долларов, теперь сумма повышена до триллиона долларов. По мнению политолога, средства будут направлены в три области. Первая — Ближний Восток, так как Трамп ранее обещал разобраться с Ираном и увеличить поддержку Израилю. Вторая — Китай, так как страна может обогнать Америку по размерам авианосного флота.

«Третье — это Россия. США намерены догнать нас в области гиперзвукового оружия, а также провести модернизацию своей ядерной триады и ядерного арсенала, которые Россия уже обновила на 80 процентов», — добавил Светов.

Эксперт предположил, что увеличение бюджета никак не связано с Украиной, а поддержка Киева теперь ляжет на страны Европейского союза. США же продолжит поддерживать деятельность НАТО в привычных размерах.