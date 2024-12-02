Elaph: Асад попросил Израиль помочь ему в борьбе с боевиками, но получил условие

Сирийский президент Башар Асад попросил помощи у Израиля на фоне наступления боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, утверждает Elaph со ссылкой на источник в службе безопасности. По данным информатора, Иерусалим поставил Дамаску условие.

Источник заявил, что просьба Асада дошла до израильских спецслужб. По его словам, в ответ в Иерусалиме заявили, что их якобы «не беспокоит» происходящее в Сирийской Арабской Республике (САР).

Как говорится в статье, Израиль заявил, что прежде чем обращаться за помощью Асаду нужно сделать так, чтобы Иран и его ополченцы покинули Сирию.

1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иерусалиме «всегда следят» за происходящим в Сирии. Политик также указывал, что израильтяне намерены защищать собственные «жизненно важные интересы» в САР.