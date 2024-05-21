Журналистка RT Хенн: увидев шествия с портретами Бандеры, поняла, что нам лгали

Журналистка из немецкой редакции RT Дагмар Хенн получила временное убежище в России. Она переехала в РФ из-за преследования в родной стране за свои политические взгляды, сообщает RT .

Хенн — одна из авторов книги «Честный Донбасс», выступала с поддержкой Луганской и Донецкой народных республик. Немецкая журналистка открыто ставила под сомнение позицию властей Германии о спецоперации на Украине.

Историю Дагмар Хенн рассказали на Первом канале.

«Когда я увидела эти шествия с портретами Бандеры и узнала, какую роль играли немецкие фонды при финансировании украинских неонацистских партий, я поняла: нам все время лгали», — сказала Хенн.

В Германии против журналистки ведут уголовное преследование по статье о «публичном приуменьшении военных преступлений».

Сама Хенн заявила, что в ФРГ запрещают даже дискутировать на тему причин начала СВО на Украине.