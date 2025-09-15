«Нахимов» проверил работу энергетической установки и систем

сегодня в 23:15

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», проходящий масштабную модернизацию на производственном объединении «Северное машиностроительное предприятие», успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Белом море.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, корабль проверил работу главной энергетической установки и ключевых корабельных систем, после чего вернулся к штатному причалу предприятия.

О завершении начального этапа испытаний было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Александру Моисееву. В испытаниях принимают участие совместная сдаточная команда «Севмаша» и экипаж крейсера. Работы выполняются согласно утвержденному графику, следующий этап испытаний будет включать проверку ракетного вооружения и комплексов ПВО.

«Адмирал Нахимов» проходит модернизацию с 2013 года. Крейсер получил новые комплексы «Циркон», «Калибр» и «Оникс», а также современные системы противовоздушной обороны «Полимент-Редут».