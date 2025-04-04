Надо подождать: политолог оценил ход переговоров Путина и Трампа

Эксперт-политолог Юрий Светов, комментируя ход переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на Украине, заявил, что говорить о результатах пока рано, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, очередному телефонному разговору лидеров двух стран может предшествовать визит специального представителя Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«(Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл — ред.) Дмитриев сделал краткое заявление об итогах переговоров. От Белого дома последовало заявление, что они ждут детального доклада Дмитриева, как он воспринимает ситуацию. Дмитриев подчеркнул, что процесс идет, но процесс трудный и долгий», — сказал Светов.

Сейчас Россия стоит на принципиальной позиции устранения первопричин СВО и гарантий безопасности, на нее оказывается давление с двух сторон, а украинский президент Владимир Зеленский меняет свои взгляды каждый день, считает эксперт.

Планы Трампа добиться прекращения огня к 20 апреля вряд ли реализуются, заключил он.