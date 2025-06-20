Президент РФ Владимир Путин заявил, что в начале СВО Москва несколько раз предлагала Киеву переговоры, чтобы не усугубить ситуацию. Однако Украина отказывалась после советов европейских политиков, которые надеялись раздавить Россию.

«Именно поэтому бывший премьер-министр Великобритании, господин Борис Джонсон, с подачи бывшей администрации США приехал на Украину и предложил им не договариваться с Россией», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что уже готов был в тот момент встретиться с действующим главой киевского режима и поставить точку в конфликте.

Однако, по словам президента, Джонсон при поддержке администрации бывшего американского президента Джо Байдена отговорил Киев подписывать достигнутые соглашения. Причем договоренность в этот момент «лежала уже на столе», как отметил российский лидер.

Путин 20 июня выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).