Надежда на живую силу: как конфликт с Ираном отразится на поставках оружия Киеву

Военно-политическая операция Запада против Ирана, задуманная как блицкриг, фактически сорвалась и может затянуться на недели, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Планировщики военно-политической акции против Ирана на Западе, по всей видимости, делали ставку на блицкриг — ликвидацию в течение 2-4 часов высшего военно-политического руководства Исламской Республики Иран и перехват управления за счет так называемой "пятой колонны" внутри страны. Возможности добиться первоначальных целей, судя по происходящему, буквально тают на глазах. Ни воля к сопротивлению со стороны иранцев, ни их военные ресурсы для вооруженного ответа на агрессию никуда не исчезли», — сказал Сипров.

Он отметил, что Соединенным Штатам как стране, обладающей максимальными военно-техническими возможностями, придется задействовать практически весь свой потенциал в войне против Ирана.

«Проще говоря, Америка крепко влипла, а вместе с ней в этот конфликт неизбежно будут втянуты и европейские страны НАТО. Уже появляются сообщения о потерях, которые понесли французы, а британские базы на Кипре подверглись ответным ударам со стороны Ирана. Это означает, что силы и средства западного блока будут брошены на ближневосточный театр военных действий. Следствием этого станет сокращение военных поставок на Украину», — рассказал политолог.

Сипров уточнил, что процесс снабжения обладает определенной инерцией, но у геополитического противника сейчас появилась проблема куда более масштабная, чем украинское направление. Все ресурсы, пригодные для войны против Ирана, будут в экстренном порядке перенаправлены именно туда. В таких условиях Киев будет вынужден удерживать линию фронта в основном за счет живой силы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.