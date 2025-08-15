Над Путиным и Трампом пролетели истребители на Аляске

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились в городе Анкоридж на Аляске для проведения двустороннего саммита. В момент, когда главу двух держав шли по красной дорожке, над ними пролетели истребители, пишет РИА Новости .

Момент пролета истребителей над Путиным и Трампом попал на видео. На кадрах видно, что военная техника пролетела над президентами, когда те шли по красной дорожке для совместной фотосессии.

И Путин, и Трамп практически синхронно посмотрели в небо и проводили взглядами пролетающие истребители.

После этого президенты снова пожали друг другу руки, сделали совместное фото, затем сели в одну машину и уехали к месту проведения переговоров.