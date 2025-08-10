Над Германией зафиксировали рекордное число разведывательных дронов

Над военными объектами ФРГ 536 раз пролетели неизвестные дроны

Согласно закрытым данным Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, с января по март 2025 года над территорией Германии зарегистрировали 536 случаев появления неизвестных беспилотников. сообщает «Лента.ру».

По данным издания Bild, большинство инцидентов произошли над стратегическими объектами: военными базами (117 случаев) и критической инфраструктурой (88).

Особую тревогу вызвали одновременные пролёты групп дронов численностью до 15 единиц над ключевыми объектами — военно-морской базой в Вильгельмсхафене и авиабазой Рамштайн, где дислоцированы силы НАТО.

В докладе подчёркивается, что доказательств причастности иностранных государств нет, однако этот сценарий остаётся основным.

Проблему усугубляет законодательный парадокс: даже при явной угрозе военные ФРГ не имеют права сбивать беспилотники.