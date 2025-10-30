Началась встреча председателя КНР и президента США
Согласно сообщению Центрального телевидения Китая, председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Пусан утром 30 октября, пишет RT.
Встреча сторон началась с рукопожатий.
Трамп сказал, что уверен: его встреча с Си Цзиньпином будет очень успешной. Он подчеркнул, что у него прекрасные отношения с председателем Си.
Эта встреча знаменует собой новый виток попыток двух мировых держав наладить конструктивный диалог несмотря на ряд нерешенных экономических и политических вопросов, возникающих в последнее десятилетие.
Отношения Пекина и Вашингтона переживали этапы сближения и конфронтации, начиная с периода восстановления дипотношений в 1970-х годах и заканчивая недавними торговыми спорами эпохи администрации Трампа.