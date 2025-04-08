Началась стрельба: военные КНДР перешли демаркационную линию между двумя Кореями

Около десяти военнослужащих КНДР нарушили демаркационную линию линию между двумя Кореями, утверждает Reuters со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Бойцы ВС Республики Корея открыли предупредительный огонь, после чего северокорейцы вернулись на свою территорию.

Утверждается, что примерно в 17:00 по местному времени военные с Севера пересекли демаркационную линию в восточной части демилитаризованной зоны.

«Наши военные провели предупреждающие трансляции и произвели предупредительные выстрелы», — заявили в Сеуле.

В понедельник, 7 апреля, армия Южной Кореи также заявляла, что примерно 1500 северокорейцев устанавливали колючую проволоку и вели земельные работы в демилитаризованной зоне во время военных учений КНДР.

Пхеньян пока не комментировал утверждения об инциденте с пересечением демаркационной линии.

Формально Северная и Южная Кореи продолжают находиться в состоянии войны, проходившей в 1950–1953 годах. Тогда Корейская война завершилась перемирием, но мирный договор так и не был заключен. Фактически боевые действия между Севером и Югом не идут.