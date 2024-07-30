Набор в корпус наблюдателей на выборы в сентябре стартовал в Москве

30 июля на первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами объявили о старте набора корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы, сообщается на сайте информационного центра правительства столицы.

За годы работы уже выработался стандарт наблюдения за ходом голосования в каждом избирательном участке столицы. Сюда также входят и видеонаблюдатели в штабе.

За пять лет электронное голосование превратилось в удобный и востребованный жителями столицы способ волеизъявления. Он также полезен своей возможностью наблюдения, которое доступно всем.

Наблюдать за электронным голосованием может каждый желающий. Для этого он должен зайти на специальный сайт и получить доступ к статистической информации о количестве выданных и уже заполненных бюллетеней. Также наблюдение за ДЭГ будет организовано через ноду наблюдателя.

6–8 сентября 2024 года в столице пройдут выборы Мосгордумы, муниципальных депутатов в ТиНАО и в Куркине. Москвичам будут доступны различные способы голосования: как в формате онлайн, так и очно, на участках.