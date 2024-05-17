На Западе заявили, что Starlink впервые отключился при наступлении ВС РФ под Харьковом

WP: Starlink полностью вышел из строя при наступлении ВС РФ под Харьковом

Все терминалы системы связи Starlink, которые украинская армия использовала для разведки, разом вышли из строя в день наступления ВС РФ в Харьковской области. Это произошло 10 мая, сообщает «Царьград» со ссылкой на американскую газету The Washington Post (WP).

В своей статье WP цитирует командира одного из украинских подразделений. Военный заявил, что в день наступления российской армии трансляция всех терминалов связи Starlink, находящихся на данном участке, резко прекратилась.

Эти терминалы ВСУ применяли для управления дронами-разведчиками.

По словам командира ВСУ, именно выход из строя Starlink стал главной проблемой украинцев при наступлении войск России.

Автор публикации также подчеркнул, что подавление сигнала в Харьковской области — первый случай полного прекращения работы Starlink за все время СВО.