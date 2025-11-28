На Западе слова Путина об Украине расценили как «бескопромиссный ультиматум»
В ходе пресс-конференции в Киргизии президент РФ Владимир Путин отметил, что для остановки боевых действий необходимо, чтобы украинские войска покинули удерживаемые ими территории. Это заявление на Западе восприняли как ультиматум, сообщает «Царьград».
Daily Express пишет, что данное заявление расценивается как «бескомпромиссный ультиматум», поскольку Путин дал понять, что в противном случае российские войска продолжат достижение поставленных целей военным путем.
«Российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: „Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся“», — отмечается в публикации.
Ранее глава государства также заявил, что заключение какого-либо соглашения с Украиной в сложившейся ситуации юридически не представляется возможным из-за отсутствия в стране легитимной власти.
