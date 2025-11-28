На Западе слова Путина об Украине расценили как «бескопромиссный ультиматум»

сегодня в 17:19

В ходе пресс-конференции в Киргизии президент РФ Владимир Путин отметил, что для остановки боевых действий необходимо, чтобы украинские войска покинули удерживаемые ими территории. Это заявление на Западе восприняли как ультиматум, сообщает «Царьград» .

Daily Express пишет, что данное заявление расценивается как «бескомпромиссный ультиматум», поскольку Путин дал понять, что в противном случае российские войска продолжат достижение поставленных целей военным путем.

«Российский лидер выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: „Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся“», — отмечается в публикации.

Ранее глава государства также заявил, что заключение какого-либо соглашения с Украиной в сложившейся ситуации юридически не представляется возможным из-за отсутствия в стране легитимной власти.

