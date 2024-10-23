На Западе рассказали об истинном отношении США к «плану победы» Зеленского
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Власти США уверены в провале «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. В Вашингтоне придерживаются такого мнения из-за пунктов этого документа, рискующих вызвать эскалацию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник журнала The Economist среди украинских чиновников.
Вместе с тем американское руководство пока не говорит Зеленскому, что не впечатлены его «планом победы».
«Они (власти США — ред.) говорят, что он обречен на провал», — добавило должностное лицо с Украины.
«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Пункты подразумевают членство Киева в НАТО, снятие запрета на дальнобойные удары по России, развертывание на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» и прочее.