На Западе ответили, что будет с Зеленским после потери Угледара

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Bloomberg: взятие Угледара ВС РФ может усилить давление на Зеленского

Если российские войска возьмут под контроль город Угледар (ДНР), то такой расклад может усилить давление на украинского президента Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что лидер Украины уже столкнулся с проблемами из-за того, что на Западе «вяло» встретили его «план победы» над Россией, сообщает Газета.ru .

В западной прессе заявили, что если ВС РФ освободят Угледар, то это даст россиянам «потенциально улучшенную логистическую позицию» в зоне боевых действий.

«Несмотря на захват относительно небольшого поселения, которое в основном лежит в руинах, падение Угледара может усилить давление на Зеленского», — пишет «Блумберг».

Агентство добавляет, что Зеленский уже попытался дипломатически продвинуть западным партнерам свой «план победы», подразумевающий усиление давления на Россию, но не получил ожидаемой поддержки.