На Западе оценили угрозы от российского подразделения с С-500

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MWM: первый полк ВС России с ЗРК С-500 может сбивать самолеты НАТО

Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» в составе нового российского полка угрожают самолетам ВВС НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch Magazine.

«Система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Военно-воздушных сил НАТО», — указано в публикации.

Новый комплекс также может бороться с космическими объектами и межконтинентальными баллистическими ракетами, отмечают авторы материала.

Ранее РИАМО рассказывало о новом ракетном комплексе стратегического назначения РС-26 «Рубеж».