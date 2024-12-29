На Западе оценили угрозы от российского подразделения с С-500
MWM: первый полк ВС России с ЗРК С-500 может сбивать самолеты НАТО
Зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» в составе нового российского полка угрожают самолетам ВВС НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch Magazine.
«Система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Военно-воздушных сил НАТО», — указано в публикации.
Новый комплекс также может бороться с космическими объектами и межконтинентальными баллистическими ракетами, отмечают авторы материала.
Ранее РИАМО рассказывало о новом ракетном комплексе стратегического назначения РС-26 «Рубеж».