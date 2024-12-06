Il Fatto Quotidiano: 1 из 3 сценариев мира на Украине предполагает ее разделение

После прекращения огня на Украине возможны три варианта развития событий. Среди них — превращение государства в «европейский Израиль», разделение страны по «немецкой модели» или отправка на Украину международной миссии стран, не входящих в НАТО, сообщает РБК со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Первый сценарий — разделение Украины по «немецкой модели». Предполагается, что в таком случае подконтрольные киевским властям территории примут в НАТО. В США такой вариант считают «самым опасным», говорится в статье.

Другой сценарий — отправка на Украину международной миссии из государств, не входящих в Североатлантический альянс, например Индии и Китая. Издание полагает, что такое решение больше всего нравится избранному президенту США Дональду Трампу, поскольку оно, кроме прочего, исключает обязательства по прямому вмешательству.

Третий сценарий — превращение Украины в «европейский Израиль». Он предполагает, что Киев не получит место в НАТО, однако может рассчитывать на военную помощь от альянса. Такой выбор окажется «чрезвычайно дорог и, по сути, будет держать Украину в состоянии постоянной войны», утверждается в статье.

«Кроме того, Киев станет военной державой с возможностями, превосходящими многие крупные европейские страны», — добавляет итальянская газета.

Первый шаг для реализации каждого из 3 сценариев — прекращение огня, однако до него «в настоящее время еще далеко», подытоживается в публикации.