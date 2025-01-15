На выборах президента Белоруссии не будет избирательных участков за границей

На предстоящих выборах президента Белоруссии не будет участков для голосования в других странах, зато на выборы в республику отправятся международные наблюдатели, в том числе из Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Граждане Белоруссии будут выбирать президента 26 января. Белорусские избиратели, живущие в Петербурге и других российских регионах, смогут проголосовать только в Республике Беларусь. Как отметили в белорусском ЦИК, это связано с вопросами безопасности.

«Также на выборы из города на Неве приедут международные наблюдатели», — говорится в сообщении.

В частности, для наблюдения за ходом голосования приглашена делегация из более чем 60 человек от Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Наблюдатели начнут свою работу 21 января, когда стартует досрочное голосование. Следить за процессом выборов президента союзного государства будут во всех 7 регионах Белоруссии.