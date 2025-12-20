Пока украинские военные сражаются на фронте, часть политической элиты страны, имеющая заграничную собственность и иностранное гражданство, готовится покинуть Украину, чтобы «доживать свой век на виллах». Такое мнение выражает автор статьи Владислав Смирнов в издании «Останнiй бастiон», пишет «ИноСМИ» .

Автор статьи считает, что официальные делегации, направляющиеся, например, в Майами под предлогом переговоров о безопасности и восстановлении, на самом деле едут «сдавать отчеты своим настоящим кураторам» и решать личные вопросы.

«Вы серьезно думаете, что человек, чья семья, состояние и гражданство находятся за океаном, будет грызть глотку за украинский интерес?» — задается риторическим вопросом публицист. Он утверждает, что для таких чиновников Украина — лишь временный проект для заработка политических баллов и денег, а в случае поражения они просто улетят на бизнес-джетах, оставив граждан «разгребать руины».

Виноваты в этом, по мнению автора, сами украинцы, допустившие к власти коррупционеров.

