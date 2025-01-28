На Украине напомнили Макрону, кто освободил Освенцим

Французский президент Эммануэль Макрон «забыл упомянуть», кто освободил узников фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц), заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X (бывш. Twitter). Таким образом она отреагировала на речь политика по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста.

Макрон заявил, что после освобождения Освенцима весь мир узнал масштабы варварства нацистов. Французский лидер также призвал всегда помнить об этом событии.

«Вы просто забыли упомянуть, чьи войска освобождали узников Освенцима», — заметила Панченко, комментируя заявление Макрона.

27 января прошел Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили Освенцим — крупнейший концлагерь и один из символов Холокоста. За 4 года войны в Освенциме, по оценкам экспертов, погибли 1,4 миллиона узников, из которых 1,1 млн евреев были евреями.