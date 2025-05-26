На предварительном голосовании «Единой России» выбор сделали более 3 млн человек

«В законодательные собрания субъектов будет 11 кампаний. Замещаться будет 464 мандата. Заявлений было подано 2666. Мы видим достаточно серьёзный конкурс и жёсткую внутрипартийную конкуренцию. Кто у нас лидеры по явке? Это Ямало-Ненецкий автономный округ — 15,3% избирателей, Костромская область — 13,5%, Рязанская область — 12,5%. Я бы хотел обратить внимание на сравнение с 2020 годом. Новосибирская область, например: 11,7% избирателей в этом году проголосовали, в 2020 году — 3,5%. Понятно, что были объективные причины, но сегодня мы можем сказать, что такое количество избирателей, принявших участие в предварительном голосовании, делает нашу процедуру серьезной и легитимной. И в целом, если мы сравниваем с 2020 годом, то мы выросли по явке на 6,1%», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он заявил, что активность избирателей на предварительном голосовании «Единой России» говорит о востребованности и легитимности процедуры.

«Внутрипартийная конкуренция позволяет нам выявить более сильных кандидатов, которые затем более эффективно работают с нашими избирателями. И избиратели непосредственно в Единый день голосования, приходя на участки, будут отдавать голоса за тех людей, за которых нам не будет стыдно», — сказал секретарь Генсовета партии.

Отдельно Якушев остановился на поддержке участников СВО — задача бессрочная. Над этим партия будет работать в постоянном и системном режиме.

«Мы будем над этой задачей работать постоянно — и в 2026-м, и 2027-м годах, она не снимается Единым днем голосования-2025. Будем работать в системном режиме», — отметил он.

Он также обозначил подготовку к выборам в Государственную Думу, которые пройдут в 2026 году: «2024 и 2025 годы — это уже подготовка к кампании по выборам в Государственную Думу. Мы проверяем цифровые сервисы, анализируем работу региональных команд. Очень важно получить качественно сильный состав в 57 субъектах, где проходят выборы».

В Московской области голосование по открытой модели проходило в Балашихе, Дмитровском округе, Подольске, Шатуре, Электростали.

«Здесь в системе зарегистрировалось свыше 102 тыс. избирателей. В Луховицах, Лыткарино, Фрязино и Молодежном, где ввиду малой численности избирателей применялась четвертая модель электронного голосования, голосовало свыше 6 тыс. выборщиков. По итогам голосования явка составила более 80%», — привел данные секретарь Московского областного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также отметил высокую конкуренцию: при 196 мандатах, которые будут разыграны на муниципальных выборах в Подмосковье осенью этого года, в процедуре принимало участие свыше 700 человек. В составе претендентов — 31 участник специальной военной операции.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.