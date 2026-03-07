«На подходе»: Трамп заявил о скором приближении конца украинского кризиса

сегодня в 19:17

Президент США Дональд Трамп высказал уверенность в скором разрешении украинского кризиса. Такое заявление он сделал на мероприятии «Щит Америки» во Флориде, пишет РИА Новости .

«Я положил конец восьми войнам, и еще одна на подходе», — заявил Трамп.

Мирные переговоры по вопросу Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля. Российскую сторону на переговорах представлял помощник президента России Владимир Мединский.

Комментируя результаты второго дня встреч, Мединский охарактеризовал диалог как сложный, однако конструктивный. Также он сообщил о планах провести очередные переговоры в ближайшем будущем.

